Уайт: на месте Гэтжи вёл бы себя так же

Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал ситуацию вокруг бойца Джастина Гэтжи, недовольного тем, что он может не получить титульный поединок с победителем боя Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон из-за возвращения Конора Макгрегора.
«Нет, Гэтжи не разозлён. Он знает, что случилось. Он прекрасно понимает, что сейчас происходит. Если бы я оказался на его месте, то говорил бы то же самое, что и он. Но он прекрасно понимает, что происходит. Мне нечего объяснять, потому что он всё осознаёт. Будь я им, вёл бы себя точно так же. Здесь нет ничего глупого, реакция Джастина довольно умная», — приводит слова Дэны Уайта BJPenn.
Ранее Гэтжи выразил недовольство заявлением Уайта, что он может организовать матч-реванш Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор, если ирландец победит Дональда Серроне 18 января, а россиянин — Тони Фергюсона 18 апреля.
- 14 декабря 2019
-
16:55
-
16:27
-
15:59
-
14:32
-
14:05
-
12:36
-
11:47
-
10:51
-
09:41
-
07:49
-
07:32
-
07:05
-
01:06
-
00:56
-
00:15
- 13 декабря 2019
-
23:53
-
23:27
-
22:48
-
22:14
-
21:25
-
20:52
-
19:50
-
18:47
-
18:38
-
16:15
-
15:42
-
15:31
-
14:00
-
13:10
-
12:48
-
12:26
-
11:29
-
11:03
-
10:51
-
09:17