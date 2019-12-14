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Уайт: на месте Гэтжи вёл бы себя так же

Уайт: на месте Гэтжи вёл бы себя так же
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал ситуацию вокруг бойца Джастина Гэтжи, недовольного тем, что он может не получить титульный поединок с победителем боя Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон из-за возвращения Конора Макгрегора.

«Нет, Гэтжи не разозлён. Он знает, что случилось. Он прекрасно понимает, что сейчас происходит. Если бы я оказался на его месте, то говорил бы то же самое, что и он. Но он прекрасно понимает, что происходит. Мне нечего объяснять, потому что он всё осознаёт. Будь я им, вёл бы себя точно так же. Здесь нет ничего глупого, реакция Джастина довольно умная», — приводит слова Дэны Уайта BJPenn.

Ранее Гэтжи выразил недовольство заявлением Уайта, что он может организовать матч-реванш Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор, если ирландец победит Дональда Серроне 18 января, а россиянин — Тони Фергюсона 18 апреля.

«Спасибо, поржал». Гэтжи отреагировал на слова Уайта о реванше Хабиб — Макгрегор
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