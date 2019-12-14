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Чахкиев — А. Емельяненко: что же ты, воин, испугался ринга

Чахкиев — А. Емельяненко: что же ты, воин, испугался ринга
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжёлом весе олимпийский чемпион 2008 года Рахим Чахкиев вновь сделал попытку вызвать на бой бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, попутно обвинив того в трусости.

«Не думал, что в моей жизни будут ещё сборы, тем более бои. Но жизнь — игра. Играй красиво. Саша Емельяненко, иди в ринг.

Помню Сашу ещё по «Большим гонкам» на Первом канале, кажется, шёл 2010 год. Ещё тогда он показался мне человеком неординарным и загадочным, способным на всякого рода фееричные авантюры. А ещё он прекрасно помнит, что вчистую проиграл моему одноклубнику — Хизиру Плиеву. И не постеснялся ничейного результата. Ну да ладно! Времена минувшие. Ну что же ты, воин, испугался ринга, когда твой вызов принимает боксёр?" — написал Чахкиев на своей странице в «Инстаграме».

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