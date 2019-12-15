Шлеменко: турнир RCC ничем не хуже турнира UFC в Москве

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко не считает, что турнир, организованный промоутерской компанией RCC в Екатеринбурге уступал по качеству недавнему турниру UFC в Москве.

«Давайте честно, давайте вспомним событие UFC в России, в Москве. Здесь согласитесь, ну ничем не хуже. Главный бой был прямо на уровне. И это сложно. Мы с промоушеном RCC друг другу помогаем и делаем крутое зрелище для России. Делаем это за пределами UFC и никому в ноги не кланяемся», — передаёт слова Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.

Напомним, 14 декабря Александр Шлеменко выступил в главном поединке вечера на турнире RCC 7 в Екатеринбурге. Россиянин сумел досрочно победить экс-бойца UFC Дэвида Бранча.