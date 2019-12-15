Ахмедов победил Хейниша на турнире UFC 245

В Лас-Вегасе (США) завершился бой на турнире UFC 245 в среднем весе между россиянином Омари Ахмедовым и американцем Яном Хейнишем.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Ахмедова единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Таким образом, Ахмедов одержал 20-ю победу в профессиональной карьере при четырёх поражениях и 1 ничьей. Ранее россиянин одержал победу над Заком Каммингсом. Благодаря этой победе Омари Ахмедов переместится в топ-10 рейтинга UFC в среднем дивизионе.

Хейниш в свою очередь потерпел третье поражение при 13 победах.

Напомним, в основном карде крупного номерного турнира UFC 245 встретятся американец Юрая Фейбер и россиянин Пётр Ян. Начало боя — примерно в 06:00 мск.