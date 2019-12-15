Нуньес защитила титул чемпиона UFC в бою с де Рандами
В Лас-Вегасе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» на турнире UFC 245 состоялся бой за титул чемпиона в женском легчайшем весе между обладательницей титула бразильянкой Амандой Нуньес и нидерландкой Жермейн де Рандами.
Поединок прошёл при подавляющем преимуществе Нуньес и завершился её победой единогласным решением судей со счётом 49:46, 49:45 и 49:44
Аманда Нуньес вышла на третье место среди бойцов с самой продолжительной серией побед в UFC — 10. Впереди только Тони Фергюсон и Хабиб Нурмагомедов.
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