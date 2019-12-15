Холлоуэй проиграл Волкановски и потерял титул чемпиона UFC

В Лас-Вегасе в эти минуты проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 245. В его соглавном событии встретились Макс Холлоуэй и Александер Волкановски.
Первые два раунда прошли в равной борьбе. Но с третьей пятиминутки стало заметно, что Волкановски попадает чаще. Третий и четвёртый раунды остались за Алексом. В заключительной пятиминутке Холлоуэй попытался взвинтить темп и донёс до соперника несколько точных атак.
В итоге бой прошёл все отведённые регламентом пять раундов. Победа досталась Алексу Волкановски единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 50:45.
Таким образом, Макс Холлоуэй потерял титул чемпиона UFC в полулёгком весе.
Напомним, в главном событии турнира в Лас-Вегасе встретятся чемпион организации в полусреднем весе Камару Усман и претендент на титул в лице Колби Ковингтона.
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