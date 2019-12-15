Ковингтон после поражения от Усмана убежал из октагона
Утром 15 декабря мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 245. В его главном событии встретились чемпион организации в полусреднем весе Камару Усман и бывший временный чемпион Колби Ковингтон. Усман нокаутировал соперника в пятом раунде. После поражения Ковингтон буквально бегом покинул октагон и зал. На видео заметно, как следом бежала его команда и несколько охранников.
Напомним, в соглавном событии шоу в Лас-Вегасе Макс Холлоуэй проиграл Алексу Волкановски и потерял титул в полулёгкой весовой категории. Также в основном карде выступил россиянин Пётр Ян. Бойцу легчайшего дивизиона удалось нокаутировать экс-претендента на титул Юрайю Фейбера в третьем раунде.
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10:46Итоги всех боёв UFC 245 Видео
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