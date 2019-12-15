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Ковингтон после поражения от Усмана убежал из октагона

Ковингтон после поражения от Усмана убежал из октагона
Бокс/ММА / UFC 0

Утром 15 декабря мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 245. В его главном событии встретились чемпион организации в полусреднем весе Камару Усман и бывший временный чемпион Колби Ковингтон. Усман нокаутировал соперника в пятом раунде. После поражения Ковингтон буквально бегом покинул октагон и зал. На видео заметно, как следом бежала его команда и несколько охранников.

Напомним, в соглавном событии шоу в Лас-Вегасе Макс Холлоуэй проиграл Алексу Волкановски и потерял титул в полулёгкой весовой категории. Также в основном карде выступил россиянин Пётр Ян. Бойцу легчайшего дивизиона удалось нокаутировать экс-претендента на титул Юрайю Фейбера в третьем раунде.

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