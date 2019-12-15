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Ян, Усман и Ковингтон получили бонусы от UFC

Ян, Усман и Ковингтон получили бонусы от UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дэна Уайт на пресс-конференции рассказал о том, кто получил бонусы от компании по итогам турнира UFC 245. Лучшим поединком шоу было признано титульное противостояние в полусреднем весе между Камару Усманом и Колби Ковингтона. За это бойцы получили дополнительное вознаграждение в размере $ 50 тыс. каждый.

Россиянин Пётр Ян, нокаутировавший в третьем раунде Юрайю Фейбера, также получил чек на такую сумму. Его победа была признана «выступлением вечера». Ещё одним выступлением вечера стала победа Ирен Алданы над Кейтлин Виейрой. Мексиканка нокаутировала соперницу в первом раунде и также заработала дополнительные $ 50 тыс.

Напомним, что кроме боя Усман — Ковингтон на турнире в Неваде прошли ещё два титульных поединка. Макс Холлоуэй потерял пояс в полулёгком весе, уступив Александеру Волкановски. А Аманда Нуньес защитила титул в противостоянии с Жермейн де Рандами.

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