Ян сломал Фейберу челюсть, Ковингтон и Сондерс также отправлены в больницу

В эти минуты в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит пресс-конференция после турнира UFC 245. В её ходе президент организации Дэна Уайт рассказал о бойцах, которые по завершении поединков были доставлены в больницу. В их число вошли Юрайя Фейбер, Колби Ковингтон и Бен Сондерс.

У всех из них оказалась сломана челюсть. Фейбер пострадал от действий Петра Яна. Россиянин нокаутировал его ударом стопы по подбородку. Ковингтон жаловался на сломанную челюсть ещё в ходе поединка с Усманом, напомним, что Колби проиграл выходцу из Нигерии техническим нокаутом. Наконец, Бен Сондерс проиграл техническим нокаутом во втором раунде Мэтту Брауну.

Напомним, что по итогам турнира Пётр Ян получил от UFC бонус за выступление вечера.