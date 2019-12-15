Ковингтон остался недоволен остановкой боя с Усманом

Утром 15 декабря мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 245. В его главном событии встретились чемпион организации в полусреднем весе Камару Усман и бывший временный чемпион Колби Ковингтон. Последний после боя жёстко высказался в адрес рефери в клетке Марка Годдарда, остановившего поединок.



«Я вышел, чтобы убить или быть убитым. Марк Годдард, ты отнял у меня эту возможность! Ты отобрал у людей честный поединок. Тебе должно быть стыдно. Фальшивый удар в пах, фальшивый тычок в глаз, фальшивая остановка. Фальшивый рефери!» — написал Колби Ковингтон в своём «твиттере».



Усман нокаутировал соперника в пятом раунде. После поражения Ковингтон буквально бегом покинул октагон и зал.