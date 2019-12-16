Нуньес: пусть Шилдс приходит в мой мир, если хочет подраться со мной

Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес поделилась мыслями о возможном поединке с чемпионкой мира по боксу Клариссой Шилдс. Нуньес отметила, что она готова встретиться с Шилдс только по правилам ММА.



«Кларисса Шилдс видела мой поединок с де Рандами. Не уверена, что она захочет чего-то подобного. Если она решит подраться со мной, то пусть приходит в мой мир. Я готова встретить её здесь, помучить в октагоне и добить приёмом. Посмотрим, как это понравится ей.



Я уважаю её как боксёра, но я — боец смешанных единоборств. Я не хочу переходить в бокс, меня всё устраивает в ММА. Она действительно хочет научиться защите от тейкдаунов за полгода? Жермейн не смогла это сделать даже за шесть лет», — приводит слова Аманды Нуньес MMAFighting.