Бетербиев: я бы мог ударить Ковалёва по башке, но тут же в полицию заберут

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев рассказал об истории противостояния, которая связывает его с экс-чемпионом мира Сергеем Ковалёвым. По словам Артура, Ковалёв уже дважды отказывался от встречи с ним.

«Мы встретились в полуфинале чемпионата России в 2007 году. Признаю, недооценил тогда Ковалёва, к тому же из-за болезни находился не в оптимальной форме. Но я выиграл. То ли очко, то ли два. А уж в финале выложился полностью, победил Макаренко с разницей в 11 очков! Что касается Ковалёва, то в дальнейшем пересекались на сборах в Кисловодске и Чехове, но мне он ничего не предъявлял. Ни разу.

Спустя время он говорил, что победил меня. Конечно, неприятно такое читать. Я бы мог дать ему по башке, но… Если ударю на улице — хоть в Канаде, хоть в России — тут же в полицию заберут. Мне это надо? Вот поэтому все вопросы с Ковалёвым хотел решить самым гуманным образом — в ринге. Делал ему предложение ещё до боя с Гвоздиком. Ковалёв отказался. Дважды», — цитирует Бетербиева «Спорт-экспресс».