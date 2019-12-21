Чавес: Джейкобс бил меня локтями и головой

Бывший чемпион мира в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший прокомментировал поражение в бою с Дэниелом Джейкобсом.



«Очень хороший бой. Я старался подобраться ближе, но Джейкобс ударил меня головой около левого глаза. В итоге у меня начались проблемы из-за кровотечения. Я не мог дышать, когда вернулся в угол. Джейкобс бил меня локтями и головой. Поединок получился крайне жёстким. Я не мог продолжить, потому что не мог нормально дышать. При этом рефери абсолютно ничего не делал.



Хочу извиниться перед болельщиками. Хотел бы получить реванш. Меня ударили головой. Джейкобс был грязным в этом бою, но с него даже не сняли балл. Ему просто позволили продолжать драться грязно», — приводит слова Хулио Сезара Чавеса — младшего BoxingNews24.