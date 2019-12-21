Корейский Зомби нокаутировал Фрэнки Эдгара

В Пусане (Южная Корея) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 165. В главном событии турнира встречались местный боец Чон Чхан Сон, известный под прозвищем Корейский Зомби, и бразидлец Фрэнки Эдгар, принявший бой на коротком уведомлении. Поединок продлился всего три минуты 18 секунд — Корейский Зомби нокаутировал соперника и завоевал победу.



В соглавном поединке турнира Волкан Оздемир решением судей победил Александра Ракича.



Основной кард



Чон Чхан Сон Корейский Зомби — Фрэнки Эдгар — победа Корейского Зомби нокаутом в первом раунде

Волкан Оздемир — Александр Ракич — победа Оздемира раздельным решением судей

Шарль Журден — Чхве Ту Хо — победа Журдена техническим нокаутом во втором раунде

Чон Да Ун — Майк Родригес — победа Чон Да Уна нокаутом в первом раунде

Пак Чон Ён — Марк-Андре Баррио — победа Пак Чон Ёна единогласным решением судей

Кан Кён Хо — Лю Пинюань — победа Кан Кен Хо раздельным решением судей



Предварительный кард



Сириль Ган — Таннер Босер — победа Гана единогласным решением судей

Чхве Сын У — Суман Мохтарян — победа Чхве Сын У единогласным решением судей

Омар Антонио Моралес Феррер — Дон Хён Ма — победа Мораеса единогласным решением судей

Алешандре Пантожа — Мэтт Шнелл — победа Пантожи нокаутом в первом раунде

Раони Барселос — Саид Нурмагомедов — победа Барселоса единогласным решением судей

Аманда Лемос — Миранда Грэйнджер — победа Лемос приёмом в первом раунде

Хэйли Алатэн — Райан Бенуа — легчайший вес — победа Алатена раздельным решением судей