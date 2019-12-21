Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Корейский Зомби получил бонус от UFC за победу нокаутом над Эдгаром

Корейский Зомби получил бонус от UFC за победу нокаутом над Эдгаром
Бокс/ММА / UFC 0

Сегодня, 21 декабря, в Пусане (Южная Корея) состоялся последний в году турнир UFC — UFC Fight Night 165. По его итогам промоушен распределил традиционные бонусы между участниками турнира.

Так, дополнительные $ 50 тыс. заработал Чон Сан Джон, более известный как Корейский Зомби. Его досрочная победа над экс-чемпионом UFC Фрэнки Эдгаром в главном событии шоу была признана выступлением вечера. Чек на такую же сумму ещё за одно выступление вечера получил Алешандре Пантожа, нокаутировавший в первом раунде Мэтта Шнелла.

Лучшим боем турнира в UFC признали встречу Шарля Журдена с Чхве Ту Хо. За это оба бойца дополнительно заработали по $ 50 тыс., сообщает MMA Fighting. Победу в этой встрече техническим нокаутом одержал Журден.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019