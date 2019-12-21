Корейский Зомби получил бонус от UFC за победу нокаутом над Эдгаром
Сегодня, 21 декабря, в Пусане (Южная Корея) состоялся последний в году турнир UFC — UFC Fight Night 165. По его итогам промоушен распределил традиционные бонусы между участниками турнира.
Так, дополнительные $ 50 тыс. заработал Чон Сан Джон, более известный как Корейский Зомби. Его досрочная победа над экс-чемпионом UFC Фрэнки Эдгаром в главном событии шоу была признана выступлением вечера. Чек на такую же сумму ещё за одно выступление вечера получил Алешандре Пантожа, нокаутировавший в первом раунде Мэтта Шнелла.
Лучшим боем турнира в UFC признали встречу Шарля Журдена с Чхве Ту Хо. За это оба бойца дополнительно заработали по $ 50 тыс., сообщает MMA Fighting. Победу в этой встрече техническим нокаутом одержал Журден.
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