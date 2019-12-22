Кудряшов: соперник оказался терпеливым

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе Дмитрий Кудряшов поделился впечатлениями от победы над Вацлавом Пейсаром на вечере бокса в Красноярске. Россиянин назвал соперника «терпеливым» и добавил, что поединок стал для него важным в плане приобретения опыта.
«После нокдауна зарядился, хотел ударить и немного перестало получаться выбрасывать быстрые удары. Ну что, бывает. Такой бой был мне нужен. Хорошо, что я не завершил его после нокдауна. Это первый бой, который я провёл до конца. Это неоценимый опыт. Соперник оказался терпеливым и не сдулся после нокдауна.
Думаю, что в следующий раз выступлю весной. Знаю, что хотят провести вечер бокса в Ростове, буду там участвовать. Что скажу болельщикам? Я очень благодарен людям, которые со мной», — рассказал Кудряшов в интервью, размещённом на странице промоутерской компании «Мир бокса» в «Инстаграме».
Напомним, победа Кудряшова над Пейсаром была достаточно спорной. Глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что Дмитрий проиграл поединок.
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