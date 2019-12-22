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Чавес не планирует завершать карьеру

Чавес не планирует завершать карьеру
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший прокомментировал поражение от экс-чемпиона мира Дэниела Джейкобса, отметив, что, невзирая на неудачу, не планирует завершать карьеру.

«Уже через шесть недель смогу приступить к спаррингам. Чувствовал, что неплохо выступал и выигрывал бой. Джейкобс опасался моей мощи, когда я сближался, он использовал плечи, локти. При помощи локтя он нанёс мне рассечение, у меня открылось кровотечение. Я не мог видеть одним глазом, а после он ударил меня плечом и разбил нос. Я не мог нормально дышать.

При всём уважении к Джейкобсу, он грязный боец. Он не давал мне драться. Мы будем просить реванш, не знаю, получим ли. Я его потряс в пятом раунде, но потом у меня открылась сечка. Всем, кто считает, что моя карьера завершена, могу сказать, что это не так", — приводит слова Чавеса BoxingScene.

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