Спенс дал первое интервью после тяжёлой аварии

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс дал первое интервью после жуткой аварии, в которую он попал в октябре: машина спортсмена перевернулась несколько раз, но Спенс избежал травм критического характера.
«Чувствую себя отлично. Я цел, и это настоящее божественное чудо, любой бы другой на моем месте погиб. Бог благословил меня. Я не особо помню сам инцидент и, по совету юристов, не говорю об этом, так как дело ещё на рассмотрении. Мне удалось провести много времени с семьёй и близкими.
Что касается карьеры, я прошёл все тесты, и врачи разрешили мне боксировать. Хочу вернуться в мае или июне 2020 года. Я вернулся в зал, тело чувствует себя хорошо. Не хочу каких-то промежуточных поединков. Я король дивизиона и хочу только большие бои. Соперники не думали, что я вернусь столь скоро. Но я готов встретиться с любым из них, будь то Мэнни Пакьяо, Теренс Кроуфорд или Дэнни Гарсия", — сказал Спенс в интервью, размещённом на YouTube-канале Premier Boxing Champions.
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