Не выступавший 36 лет 70-летний боксёр нокаутировал соперника, побив мировой рекорд. Видео

В интернете появилось видео, как 70-летний американец Альберт Хьюз нокаутировал 43-летнего соотечественника Тремейна Таунса. Хьюз попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший профессиональный боксёр. До этого рекорд принадлежал Стиву Уорду, который в июле 2017 года провёл поединок в возрасте 60 лет 337 дней. Видео боя появилось в YouTube-канале пользователя EmuGuru.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Хьюз дебютировал на профессиональном ринге в 1975 году. Он регулярно выступал до 1979 года, затем взял перерыв в карьере, но после поражения от Майка Поллитта в январе 1983 года завершил карьеру. Бой с Таунсом стал первым для Хьюза за 36 лет. Всего он провёл 22 боя: 11 побед, 7 поражений, 4 ничьи.

У Таунса 7 поражений в 7 поединках. До боя с Хьюзом он не выступал почти 12 лет.