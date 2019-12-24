Не выступавший 36 лет 70-летний боксёр нокаутировал соперника, побив мировой рекорд. Видео

В интернете появилось видео, как 70-летний американец Альберт Хьюз нокаутировал 43-летнего соотечественника Тремейна Таунса. Хьюз попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший профессиональный боксёр. До этого рекорд принадлежал Стиву Уорду, который в июле 2017 года провёл поединок в возрасте 60 лет 337 дней. Видео боя появилось в YouTube-канале пользователя EmuGuru.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Хьюз дебютировал на профессиональном ринге в 1975 году. Он регулярно выступал до 1979 года, затем взял перерыв в карьере, но после поражения от Майка Поллитта в январе 1983 года завершил карьеру. Бой с Таунсом стал первым для Хьюза за 36 лет. Всего он провёл 22 боя: 11 побед, 7 поражений, 4 ничьи.
У Таунса 7 поражений в 7 поединках. До боя с Хьюзом он не выступал почти 12 лет.
- 24 декабря 2019
-
10:48
-
09:51
-
09:00
-
02:31
-
00:53
- 23 декабря 2019
-
23:32
-
21:46
-
20:41
-
19:46
-
19:09
-
17:53
-
16:20
-
15:40
-
14:04
-
13:16
-
12:50
-
11:53
-
11:35
-
11:26
-
10:30
-
10:09
-
09:22
-
00:44
- 22 декабря 2019
-
23:50
-
22:53
-
21:37
-
20:59
-
19:50
-
18:40
-
18:30
-
17:01
-
15:33
-
14:46
-
14:30
-
13:26