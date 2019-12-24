Угас встретится с Далласом. Бой с Беспутиным отложен
Официальный претендент на пояс чемпиона мира по версии WBA Regular в полусреднем весе Йорденис Угас проведёт следующий поединок 1 февраля 2020 года, сообщает ESPN. Его соперником станет Майк Даллас. Бой пройдёт в Биллокси (штат Миссисипи, США) и будет рассчитан на 12 раундов.
Ожидалось, что Угас проведёт следующий поединок с обладателем титула WBA Regular Александром Беспутиным, но россиянин пока не сможет выступать, так как в предыдущем бою с Раджабом Бутаевым получил рассечение. В связи с этим потенциальная схватка с Угасом может состояться лишь в мае или в июне 2020 года.
Йорденис Угас предыдущий поединок провёл в июле 2019 года, когда победил Омара Фигероа. Что касается Далласа, то он в минувшем бою победил Мориса Родригеса.
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