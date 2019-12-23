Дружит с Ломаченко, много побеждает и мало говорит. Беспутин — новый русский чемпион мира

30 ноября 2019 года Россия должна была гарантированно получить ещё одного чемпиона мира по боксу среди профессионалов. Главным поединком вечера на шоу в Монте-Карло стало противостояние в полусреднем весе между Александром Беспутиным и Раджабом Бутаевым. На кону встречи стоял пояс по версии WBA Regular в полусреднем весе. По итогам 12 раундов регалия досталась Беспутину. «Чемпионат» рассказывает о пока ещё малоизвестном, 27-м в истории России чемпионе мира по боксу.

Начало

Александр Беспутин является уроженцем Каменск-Уральского. Детство будущего боксёра проходило нелегко. В раннем возрасте он потерял отца и его с братом воспитывала только мать. По словам Беспутина, в некоторой степени роль отца для него выполнял близкий друг погибшего, тренер по боксу Александр Фёдорович Николаев, к которому он, по собственному признанию, буквально напросился в зал.

«Пришёл в зал и постепенно заигрался. Начались какие-то первые победы, первые достижения. Что-то на первенстве России выиграл. Вообще самые первые соревнования по боксу я провёл в Каменск-Уральском. Это было 300-летие города. Я их выиграл, мне подарили фарфоровую медаль. Она у меня до сих пор висит. Потом там оставались лишние и мне подарили ещё одну», — рассказывал Александр в одном из интервью.

Добившись первых успехов, Беспутин в возрасте 14 лет перебрался в Красноярск. Здесь он сразу же попал под крыло Заслуженного тренера России Юрия Алексеевича Спицына, о котором он также до сих пор отзывается с теплотой. С ним к Александру пришли первые по-настоящему большие успехи. В 2009 году он стал призёром чемпионата России по боксу в весовой категории до 64 кг, а в 2012 году завоевал золото на первенстве страны в категории до 69 кг. Почти одновременно с этим пришли и успехи на международной арене. Так, в 2013 году он поехал на чемпионат Европы в Минске, где ему удалось завоевать высшую награду. В финале Александр одолел немца армянского происхождения Араика Марутяна, а на пути к решающему бою справился с опасным украинцем Богданом Шелестюком.

В том же 2013 году россиянин принял участие и в чемпионате мира, но в четвертьфинале его остановил соперник из Венесуэлы. Как бы то ни было, Беспутин стал одним из ведущих боксёров страны за пределами профи. Последнее крупное международное соревнование в любителях для Александра состоялось летом 2015 года. Тогда в Баку состоялись первые в истории Европейские игры. В столице Азербайджана Беспутин завоевал серебро, уступив в финале Парвизу Багирову. После, в возрасте 24 лет он принял решение двигаться в профессионалы. Карьеру в любителях Беспутин закончил в статусе Мастера спорта международного класса.

Беспутин получил квартиру от Федерации бокса России

Переход в профессионалы

На самом деле, решение о переходе в профессионалы обдумывалось ещё во времена работы со сборной. По словам Александра, уже в 2014 году он побывал в США, изучая предложения от различных промоутерских компаний.

«Приглашали пообщаться, посмотреть, увидеть. В 2014 году я сам съездил, своими глазами посмотрел. К счастью, тогда я познакомился с лучшим менеджером мира на данный момент Эгисом Климасом. Таких людей поискать», — говорит Беспутин.

В 2015 году боксёр подписал контракт с одной из лучших промоутерских компаний в истории бокса Top Rank и попал под крыло Боба Арума. Дебютный бой в профессионалах россиянин провёл в декабре 2015 года, и в нём он нокаутировал Фернандо Пализу. В целом, стоит отметить, что на адаптацию в профи у Александра ушло не так много времени. Беспутин, как и звёздные клиенты Эгиса Климаса в лице Василия Ломаченко и Александра Гвоздика, не стал тратить годы на мешочную диету и уже в пятом поединке встретился с соперником, за плечами которого на тот момент было 20 побед.

Невзирая на высокий уровень оппозиции Александр практически не оставлял шансов соперникам, зачастую добывая досрочные победы. К сентябрю 2018 года в активе боксёра было уже 10 побед в 10 поединках, как следствие, его вывели на первый в карьере титульный поединок. На кону боя с Аланом Санчесом стоял региональный пояс по версии USBA.

Александр остановил соперника в девятом раунде, нанеся тому первое досрочное поражение в карьере. К слову, с тех пор Санчес до сих пор не появлялся на ринге. Ну, а для Беспутина та победа стала очередной ступенькой вверх по карьерной лестнице. Следующие два боя он провёл в андеркарде у чемпиона мира в лёгком весе Василия Ломаченко, с которым его связывают дружеские отношения. Александр уже не раз проходил с титулованным украинцем тренировочные сборы и даже не скрывает, что в некоторой степени он пытаются учиться у Ломы.

Беспутин дважды успешно защитил титул USBA, после чего промоутеры смогли добиться для него титульной встречи. Учитывая высочайшую конкуренцию в полусреднем весе (три представителя топ-10 рейтинга P4P), говорить о поединке за полноценный пояс не приходилось. Да и не будем кривить душой, при всём таланте, Александру пока рановато биться с соперниками калибра Кроуфорда или Спенса. Но вот бой за пояс чемпиона мира по версии WBA Regular Беспутин заслужил, что и доказал в Монако, победив соперника в лице Раджаба Бутаева. Поединок с последним сложился крайне непросто. Атаки Бутаева выглядели более опасными, но Александр блестяще работал вторым номером и за счёт манёвренности и отменной работы на ногах переработал оппонента. После победы в ринг к новоиспечённому чемпиону поднялся Александр Усик, приехавший поболеть за своего товарища. Позже стало известно, что во время самого поединка команде россиянина звонил и Василий Ломаченко, пытаясь передать Беспутину подсказку пробивать по печени соперника. Похоже, дружба с титулованными украинцами не проходит для Александра даром, и он всё чаще напоминает каждого из них.

Перспективы

Практически сразу после поединка с Бутаевым стало известно, что следующим соперником Беспутина станет очень непростой кубинец, экс-претендент на титул чемпиона мира по версии WBC Йорденис Угас, который не так давно задал трёпку самому Шону Портеру. Бой с Угасом – обязательная защита для Александра. Что касается больших боёв, то россиянин прекрасно понимает, что даже статус обязательного претендента на титул полноценного чемпиона мира по версии WBA вряд ли заставит его обладателя Мэнни Пакьяо дать ему бой.

«Мне трудно говорить об интересе Пакьяо в проведении боя со мной. Он ветеран спорта и выбирает большие поединки. Для меня это была бы классная встреча, хороший вызов, но всё зависит от Пакьяо. Если он захочет, то наш с ним бой произойдёт. К сожалению, пока не считаю себя популярным боксёром.

Вообще я бы хотел проводить поединки с другими чемпионами в моём весе, я хотел бы стать абсолютным чемпионом мира. Сейчас хочу провести обязательную защиту, а потом уже буду настраиваться на объединение. Что касается реванша с Бутаевым, то не вижу в этом смысла», — говорил Беспутин после завоевания титула.

Что же, в 2020 год Россия вступит с тремя чемпионами мира. Посмотрим, сумеют ли Артур Бетербиев, Дмитрий Бивол и присоединившийся к ним Александр Беспутин удержать уже взятые высоты и прибавится ли в российском полку чемпионов к концу следующего года.