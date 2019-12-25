Нурмагомедов попал в тройку лучших бойцов десятилетия по версии ESPN

Российский боец Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, попал в тройку лучших бойцов по версии ESPN, где оценили выступления спортсменов в период с 2010 по 2019 год. Помимо него в список попали американец Джон Джонс, действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе, и Деметриус Джонсон, бывший чемпион организации в наилегчайшем весе. При этом не уточняется, в каком порядке бойцы располагаются в тройке.

31-летний Нурмагомедов провёл 28 поединков в смешанных единоборствах, одержав в них 28 побед. Последний бой он провёл в сентябре 2019 года, когда его соперником был американец Дастин Порье, проигравший в третьем раунде, после того как Хабиб применил удушающий приём. Следующим соперником чемпиона станет американец Тони Фергюсон. Бойцы сразятся на турнире UFC в Нью-Йорке 18 апреля.