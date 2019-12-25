Нурмагомедов попал в тройку лучших бойцов десятилетия по версии ESPN

Российский боец Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, попал в тройку лучших бойцов по версии ESPN, где оценили выступления спортсменов в период с 2010 по 2019 год. Помимо него в список попали американец Джон Джонс, действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе, и Деметриус Джонсон, бывший чемпион организации в наилегчайшем весе. При этом не уточняется, в каком порядке бойцы располагаются в тройке.
31-летний Нурмагомедов провёл 28 поединков в смешанных единоборствах, одержав в них 28 побед. Последний бой он провёл в сентябре 2019 года, когда его соперником был американец Дастин Порье, проигравший в третьем раунде, после того как Хабиб применил удушающий приём. Следующим соперником чемпиона станет американец Тони Фергюсон. Бойцы сразятся на турнире UFC в Нью-Йорке 18 апреля.
- 25 декабря 2019
-
10:03
-
09:02
-
01:07
-
00:49
-
00:21
- 24 декабря 2019
-
23:57
-
23:21
-
23:11
-
22:23
-
21:57
-
20:32
-
20:17
-
19:31
-
18:58
-
17:59
-
16:15
-
16:01
-
15:02
-
14:06
-
13:12
-
12:00
-
11:39
-
10:48
-
09:51
-
09:00
-
02:31
-
00:53
- 23 декабря 2019
-
23:32
-
21:46
-
20:41
-
19:46
-
19:09
-
17:53
-
16:20
-
15:40