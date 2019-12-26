Брат Магомедшарипова одержал победу на турнире GFC 23

Хасан Магомедшарипов, брат одного из лучших российских бойцов UFC Забита Магомедшарипова, успешно выступил на турнире GFC 23, который прошёл 25 декабря в Алматы (Казахстан).

Соперником Хасана был боец из Кыргызстана Эдил Есенкулов. Последний начал поединок в грязной манере, сымитировав традиционное приветствие, и, таким образом обманув соперника, он провёл тейкдаун. Магомедшарипов успешно отзащищался, а в дальнейшем уверенно контролировал ход противостояния и одержал победу единогласным решением судей.

Видео эпизодов поединка можно посмотреть на официальной странице GFC в «Инстаграме».

Это был второй бой Хасана Магомедшарипова в профессиональной карьере. Первый поединок он провёл на турнире GFC 21 в Самаре, тогда он также одержал победу.

Напомним, Забит Магомедшарипов на данный момент занимает третье место в рейтинге UFC в полулёгком весе.