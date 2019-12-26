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ФТБР: изменилась дата проведения первенства России по тайскому боксу—2020

ФТБР: изменилась дата проведения первенства России по тайскому боксу—2020
Бокс/ММА 0

Федерация тайского бокса России представила изменения в календаре мероприятий на 2020 год. В частности, изменения коснулись сроков проведения двух турниров: первенства России, а также чемпионата и первенства ЦФО и СЗФО.

Таким образом, первенство России—2020 пройдёт с 17 по 26 апреля в Федурино (Нижегородская область), а чемпионат и первенство Центрального федерального округа и Северо-Западного федерального округа пройдут с 5 по 10 февраля. Местом проведения станет Покровское (Московская область).

Напомним, ранее стало известно, что чемпионат мира по тайскому боксу—2020 состоится в мае-июне в Абу-Даби (ОАЭ).

Чемпионат мира по тайскому боксу—2020 пройдёт в Абу-Даби
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