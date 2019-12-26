Меньшиков определился с планом подготовки к бою с Хамичей
Российский тайбоксёр Дмитрий Меньшиков, выступающий в весовой категории до 77 кг, определился с местом подготовки к бою, намеченному на 29 февраля. Напомним, в рамках турнира Glory 75 Меньшикову будет противостоять марокканец Мохаммед Хамича. По словам россиянина, его подготовка по традиции пройдёт в родном Прокопьевске.
«Подготовка будет проходить в моём родном зале ДК им. Маяковского под руководством заслуженного тренера России Виталия Миллера. Также мне будут помогать Артём Вахитов и Алексей Ульянов. Уже сейчас я занимаюсь функциональной подготовкой, вхожу в работу», — сказал он.
В двух поединках под эгидой организации Glory Меньшиков одержал две досрочные победы, нокаутировав Самуэля Дбили и Робби Хагемана.
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