Джексон оказался тяжелее Емельяненко по итогам взвешивания перед боем в Bellator 237

29 декабря в Сайтаме (Япония) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 237. Главным его событием станет бой 41-летнего Куинтона Джексона и 43-летнего Фёдора Емельяненко.
В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам россиянин уступил сопернику, показав на весах 109 кг, в то время как вес Джексона составил 120,2 кг.
Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Емельяненко — Джексон.
Последний поединок Емельяненко провёл в январе 2019 года и уступил американскому бойцу Райану Бейдеру. На его счету 45 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 38 побед и потерпел 6 поражений, ещё один поединок был признан несостоявшимся. На счету 41-летнего Джексона, бывшего чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории, 51 бой в MMA: 38 побед и 13 поражений.
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