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Ф. Емельяненко: завтра бой. Прошу ваших святых молитв

Ф. Емельяненко: завтра бой. Прошу ваших святых молитв
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко обратился к болельщикам с просьбой. После церемонии взвешивания перед поединком с Куинтоном Джексоном россиянин попросил молиться за его победу.

«Прошла официальная церемония взвешивания. Завтра бой. Прошу ваших святых молитв», — написал Емельяненко.

Соответствующий пост можно увидеть на странице бойца в социальной сети «Инстаграм». Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Фёдор Емельяненко — Куинтон Джексон.

Это будет первый бой россиянина в ходе прощального турне. Емельяненко планирует выступить трижды. Встреча с Джексоном пройдёт на турнире Bellator 237 в Сайтаме, Япония. Ожидается, что последний поединок в карьере Фёдор проведёт на родине.

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