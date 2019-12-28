Фёдор Емельяненко — Куинтон Джексон. Прямая онлайн трансляция боя начнётся в 6:00 мск

Завтра, 29 декабря, в Сайтаме (Япония) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 237. В его главном событии встретятся Фёдор Емельяненко и Куинтон Джексон. Основной кард турнира начнётся в 6:00 мск, а главный бой турнира запланирован примерно на 8:00 мск.



Последний поединок Емельяненко провёл в январе 2019 года и уступил американскому бойцу Райану Бейдеру. На его счету 45 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 38 побед и потерпел 6 поражений, а ещё один поединок был признан несостоявшимся. На счету 41-летнего Джексона, бывшего чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории, 51 бой в MMA (38 побед и 13 поражений).



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Фёдор Емельяненко — Куинтон Джексон.

«Всё больше беспокоят травмы, возраст даёт о себе знать». Емельяненко — Джексон. LIVE Последний Император, Новый год, Япония — настоящая классика боёв!