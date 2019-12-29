Bellator 237, полный файткард турнира: Емельяненко — Джексон и другие бои

29 декабря в Сайтаме (Япония) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 237. В его главном событии встретятся Фёдор Емельяненко и Куинтон Джексон. Основной кард турнира начнётся в 6:00 мск, а главный бой турнира запланирован примерно на 8:00 мск.



В соглавном поединке турнира встретятся Майкл Чендлер и Сидни Аутло.



Представляем вашему вниманию полный файткард турнира.



Основной кард



Фёдор Емельяненко — Куинтон Джексон

Майкл Чендлер — Сидни Аутло

Шиньшу Анзай — Майкл Пэйдж

Лоренц Ларкин — Кейта Накамура

Илара Джоанн — Кана Ватанабе

Дерон Круйкшенк — Гоити Ямаучи



Предварительный кард



Шома Шибисай — Сергей Шеметов

Рюйчиро Сумимура — Джон Тук

Энди Нгуйен — Ай Шимизу

Юсаки Накамура — Макото Такахаши

Канна Асакура — Джейме Хиншоу

Харуо Очи — Джарред Брукс

Юсуке Ячи — Хирото Уесако.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Фёдор Емельяненко — Куинтон Джексон.

