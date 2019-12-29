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Bellator 237, полный файткард турнира: Емельяненко — Джексон и другие бои

Bellator 237, полный файткард турнира: Емельяненко — Джексон и другие бои
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

29 декабря в Сайтаме (Япония) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 237. В его главном событии встретятся Фёдор Емельяненко и Куинтон Джексон. Основной кард турнира начнётся в 6:00 мск, а главный бой турнира запланирован примерно на 8:00 мск.

В соглавном поединке турнира встретятся Майкл Чендлер и Сидни Аутло.

Представляем вашему вниманию полный файткард турнира.

Основной кард

Фёдор Емельяненко — Куинтон Джексон
Майкл Чендлер — Сидни Аутло
Шиньшу Анзай — Майкл Пэйдж
Лоренц Ларкин — Кейта Накамура
Илара Джоанн — Кана Ватанабе
Дерон Круйкшенк — Гоити Ямаучи

Предварительный кард

Шома Шибисай — Сергей Шеметов
Рюйчиро Сумимура — Джон Тук
Энди Нгуйен — Ай Шимизу
Юсаки Накамура — Макото Такахаши
Канна Асакура — Джейме Хиншоу
Харуо Очи — Джарред Брукс
Юсуке Ячи — Хирото Уесако.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Фёдор Емельяненко — Куинтон Джексон.

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