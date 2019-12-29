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Адбулманап Нурмагомедов: в первом-втором раунде Хабиб попробует уронить Фергюсона в стойке

Адбулманап Нурмагомедов: в первом-втором раунде Хабиб попробует уронить Фергюсона в стойке
Бокс/ММА / UFC 0

Адбулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, какой план будет использовать сын во время боя с Тони Фергюсоном. По его словам, в первых раундах Хабиб попробует поработать в стойке.

«Пока бойцы будут свежими, в первом-втором раунде, нужно будет попробовать уронить Фергюсона в стойке. Думаю, в размене Фергюсон упадёт раньше», — сказал Нурмагомедов-старший в интервью, размещённом на канале События в мире бокса и ММА в YouTube.

Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон встретятся 18 апреля 2020 года на турнире UFC 249 в Бруклине (Нью-Йорк, США). Это будет пятая попытка организовать их бой. Для россиянина поединок с Фергюсоном станет третьей защитой титула.

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