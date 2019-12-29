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Чахкиев: Фёдор Емельяненко вызывает только уважение

Чахкиев: Фёдор Емельяненко вызывает только уважение
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Олимпийский чемпион и бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу Рахим Чахкиев поделился мыслями о бойце смешанных единоборств Фёдоре Емельяненко. Рахим отреагировал на пост главы промоутерской компании «Мир Бокса» Андрея Рябинского в «Инстаграме».

«Фёдор победил! Ну и слава Богу! Великий боец, конечно», — написал Рябинский. Комментарий под этим сообщением оставил и Чахкиев.

«Фёдор — молодец. Вызывает только уважение», — написал Рахим.

Чахкиев на протяжении последнего месяца пытается спровоцировать на конфликт бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. Боксёр нещадно критикует младшего брата Фёдора за недавний бой с Михаилом Кокляевым.

Напомним, что братья Емельяненко конфликтуют и давно не общаются.

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