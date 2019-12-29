Чахкиев: Фёдор Емельяненко вызывает только уважение
Олимпийский чемпион и бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу Рахим Чахкиев поделился мыслями о бойце смешанных единоборств Фёдоре Емельяненко. Рахим отреагировал на пост главы промоутерской компании «Мир Бокса» Андрея Рябинского в «Инстаграме».
«Фёдор победил! Ну и слава Богу! Великий боец, конечно», — написал Рябинский. Комментарий под этим сообщением оставил и Чахкиев.
«Фёдор — молодец. Вызывает только уважение», — написал Рахим.
Чахкиев на протяжении последнего месяца пытается спровоцировать на конфликт бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. Боксёр нещадно критикует младшего брата Фёдора за недавний бой с Михаилом Кокляевым.
Напомним, что братья Емельяненко конфликтуют и давно не общаются.
- 29 декабря 2019
-
15:41
-
15:04
-
14:59
-
14:18
-
14:00
-
13:41
-
13:33
-
13:29
-
12:41
-
12:07
-
11:51
-
10:59
-
10:56
-
10:51
-
10:10
-
09:34
-
09:02
-
08:43
-
05:39
-
01:33
-
00:39
- 28 декабря 2019
-
23:32
-
22:24
-
22:15
-
21:35
-
20:11
-
19:06
-
19:00
-
18:23
-
17:45
-
17:25
-
16:54
-
16:13
-
16:05
-
14:56
Партнерский контент