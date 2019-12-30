Хрюнов объяснил, в чём польза боя Кадыров — А. Емельяненко

Российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что возможный боксёрский поединок с участием главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко способен вывести популярность бокса на новый уровень.

«Если Рамзан Кадыров действительно проведёт бой с Александром Емельяненко, то это мотивация заняться спортом, боксом как видом спорта. Если это произойдёт, думаю, что это будет очень, очень интересно», — приводятся слова Хрюнова на сайте «Пятого канала».

Последний поединок 38-летний Емельяненко провёл 29 ноября, когда победил стронгмена Михаила Кокляева, нокаутировав его в первом раунде. Бой прошёл по правилам бокса. Всего на его счету 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью.

«Без разницы, кого бить». А. Емельяненко — о бое с Кадыровым