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Хрюнов объяснил, в чём польза боя Кадыров — А. Емельяненко

Хрюнов объяснил, в чём польза боя Кадыров — А. Емельяненко
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что возможный боксёрский поединок с участием главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко способен вывести популярность бокса на новый уровень.

«Если Рамзан Кадыров действительно проведёт бой с Александром Емельяненко, то это мотивация заняться спортом, боксом как видом спорта. Если это произойдёт, думаю, что это будет очень, очень интересно», — приводятся слова Хрюнова на сайте «Пятого канала».

Последний поединок 38-летний Емельяненко провёл 29 ноября, когда победил стронгмена Михаила Кокляева, нокаутировав его в первом раунде. Бой прошёл по правилам бокса. Всего на его счету 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью.

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