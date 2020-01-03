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Малыхин подписал контракт с ONE FC

Малыхин подписал контракт с ONE FC
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский тяжеловес Анатолий Малыхин подписал контракт с ведущим азиатским промоушеном в ММА — ONE FC, сообщает корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв. Боец заключил с лигой эксклюзивное соглашение. Уже в ближайшее время станет известна дата дебюта Малыхина в промоушене.

Малыхин в годы любительской карьеры завоевал бронзовую награду чемпиона России по вольной борьбе. В 2016 году он стал чемпионом Европы по грэпплингу. В смешанных единоборствах на профессиональном уровне Анатолий дебютировал в 2017 году. На данный момент в его послужном списке семь поединков, во всех он одержал досрочные победы (четырежды нокаутом и три раза приёмом).

В прошлом боец выступал в лигах Golden Team Championship и Fight Nights Global.

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