Малыхин подписал контракт с ONE FC

Российский тяжеловес Анатолий Малыхин подписал контракт с ведущим азиатским промоушеном в ММА — ONE FC, сообщает корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв. Боец заключил с лигой эксклюзивное соглашение. Уже в ближайшее время станет известна дата дебюта Малыхина в промоушене.

Малыхин в годы любительской карьеры завоевал бронзовую награду чемпиона России по вольной борьбе. В 2016 году он стал чемпионом Европы по грэпплингу. В смешанных единоборствах на профессиональном уровне Анатолий дебютировал в 2017 году. На данный момент в его послужном списке семь поединков, во всех он одержал досрочные победы (четырежды нокаутом и три раза приёмом).

В прошлом боец выступал в лигах Golden Team Championship и Fight Nights Global.