Малыхин подписал контракт с ONE FC
Российский тяжеловес Анатолий Малыхин подписал контракт с ведущим азиатским промоушеном в ММА — ONE FC, сообщает корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв. Боец заключил с лигой эксклюзивное соглашение. Уже в ближайшее время станет известна дата дебюта Малыхина в промоушене.
Малыхин в годы любительской карьеры завоевал бронзовую награду чемпиона России по вольной борьбе. В 2016 году он стал чемпионом Европы по грэпплингу. В смешанных единоборствах на профессиональном уровне Анатолий дебютировал в 2017 году. На данный момент в его послужном списке семь поединков, во всех он одержал досрочные победы (четырежды нокаутом и три раза приёмом).
В прошлом боец выступал в лигах Golden Team Championship и Fight Nights Global.
Читайте также
- 3 января 2020
-
20:08
-
19:51
-
18:19
-
17:17
-
15:13
-
13:11
-
12:30
-
12:05
-
11:44
-
11:07
-
10:10
-
09:17
-
00:46
- 2 января 2020
-
23:59
-
22:39
-
21:24
-
20:33
-
19:35
-
18:49
-
17:36
-
16:02
-
15:00
-
14:06
-
13:11
-
12:03
-
11:09
-
10:17
-
09:27
- 1 января 2020
-
12:01
-
02:30
- 31 декабря 2019
-
20:24
-
19:55
-
18:36
-
17:42
-
16:10
Партнерский контент