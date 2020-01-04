Макгрегор — о реванше с Хабибом: Нурмагомедов дрожит, он просто боится

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор убеждён, что Хабиб Нурмагомедов избегает реванша с ним по причине страха.

«Он дрожит. Этот мужик дрожит. Нурмагомедов не хочет этой встречи. Он просто не хочет такого боя. Я чувствую запах его дерьма. Он просто-напросто боится. Но все хотят реванша. Этого хочет Дэна Уайт и этого хотим все мы. Он может бегать от этого поединка, но он не может спрятаться. Я жду нашей встречи.

Что касается нашего первого боя, то считаю, что я выиграл первый раунд. Он доминировал в партере, но я его перебил в стойке. Во втором раунде ему повезло поймать меня ударом и у него получилась отличная пятиминутка. После я выиграл третий раунд. Даже во время размена в четвёртом раунде я выигрывал до того момента, пока не попался. Наш поединок состоялся после ужасного тренировочного лагеря. Я просто не проявил уважения к тем людям, которые верили в меня", — приводит слова ирландца MMA Fighting.