Тилл: ставлю на победу Макгрегора над Серроне в первом раунде

Боец UFC Даррен Тилл поделился ожиданиями от поединка Конора Макгрегора и Дональда Серроне, который состоится 18 января.
«Не могу дождаться этого поединка. Прежний Конор вернулся, чувствую это. Они оба очень серьёзно подходят к бою. Серроне нужно контролировать левую руку Макгрегора. Но я ставлю на победу Конора над Серроне в первом раунде. Хотя бой может затянуться. Серроне намного дольше в боях, чем я, так что и знает он дольше», — написал Тилл в своём «твиттере».
Для Конора Макгрегора поединок с Дональдом Серроне станет первым после боя с Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018 года. Бой Макгрегора с Серроне назначен на 18 января 2020 года на турнире UFC 246, и это будет главным событием турнира, на котором, традиционно, запланировано пять раундов. Ранее президент UFC Дэна Уайт заявил, что в случае победы Макгрегора над Серроне и Хабиба Нурмагомедова над Тони Фергюсоном организация готова дать реванш Хабибу и Конору.
- 4 января 2020
-
12:01
-
08:36
-
07:59
-
06:54
-
00:59
- 3 января 2020
-
23:34
-
22:43
-
21:58
-
20:08
-
19:51
-
18:19
-
17:17
-
15:13
-
13:11
-
12:30
-
12:05
-
11:44
-
11:07
-
10:10
-
09:17
-
00:46
- 2 января 2020
-
23:59
-
22:39
-
21:24
-
20:33
-
19:35
-
18:49
-
17:36
-
16:02
-
15:00
-
14:06
-
13:11
-
12:03
-
11:09
-
10:17