Тилл: ставлю на победу Макгрегора над Серроне в первом раунде

Боец UFC Даррен Тилл поделился ожиданиями от поединка Конора Макгрегора и Дональда Серроне, который состоится 18 января.



«Не могу дождаться этого поединка. Прежний Конор вернулся, чувствую это. Они оба очень серьёзно подходят к бою. Серроне нужно контролировать левую руку Макгрегора. Но я ставлю на победу Конора над Серроне в первом раунде. Хотя бой может затянуться. Серроне намного дольше в боях, чем я, так что и знает он дольше», — написал Тилл в своём «твиттере».



Для Конора Макгрегора поединок с Дональдом Серроне станет первым после боя с Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018 года. Бой Макгрегора с Серроне назначен на 18 января 2020 года на турнире UFC 246, и это будет главным событием турнира, на котором, традиционно, запланировано пять раундов. Ранее президент UFC Дэна Уайт заявил, что в случае победы Макгрегора над Серроне и Хабиба Нурмагомедова над Тони Фергюсоном организация готова дать реванш Хабибу и Конору.