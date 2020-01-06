Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Чудинов не поверил, что ему дадут подраться с Альваресом

Чудинов не поверил, что ему дадут подраться с Альваресом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский боксёр Федор Чудинов, чемпион мира во втором среднем весе по версии WBA Gold, не верит, что его бой с мексиканцем Саулем Альваресом может состояться.

На счету Чудинова 22 победы и два поражения в профессиональном боксе. Последний бой россиянин провёл в декабре во Владикавказе, победив француза Хассана Н'Дама Н'Жикама. Альварес является регулярным чемпионом WBA во втором среднем весе, а титулом суперчемпиона владеет британец Каллум Смит.

«Рейтинг позволяет мне претендовать на бой с Саулем Альваресом, но нашу популярность нельзя сравнивать. Про меня знают специалисты, тренеры, а местной публике, можно сказать, я неизвестен. Вряд ли я буду интересен Канело в качестве соперника. Я не верю, что мой бой с Альваресом может состояться, но, если это получится, будет замечательно. Мне хочется узнать свой уровень», — цитирует Чудинова «Р-Спорт».

«Хрюнов может что угодно организовать». Чудинов — о возможном бое с Альваресом
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020