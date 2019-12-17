«Хрюнов может что угодно организовать». Чудинов — о возможном бое с Альваресом

Российский боксёр Фёдор Чудинов, выступающий во втором среднем весе, рассказал, что думает о возможном поединке с мексиканцем Саулем Альваресом. Напомним, в минувшие выходные Чудинов победил Хассана Ндама Н'Жикама, завоевал пояс WBA Gold и стал официальным претендентом на титульный бой с Альваресом, известным под прозвищем Канело.
«Бой с Канело — это финансово выгодное мероприятие. Оно работает на пиар, привлечение внимания, на рейтинг. Но в нашем весе сейчас чемпион — Каллум Смит. На мой взгляд, мне надо сначала в своей категории стать кем-то, а уже потом нацеливаться на таких звёзд, как Канело.
Сильные боксёры дерутся между собой независимо от поясов. Но мне сначала нужно выйти на такой уровень. Мне кажется, я этой планки ещё не достиг.
Правда, мой промоутер может что угодно организовать (улыбается). В том числе и скорый бой с Канело. Если у Хрюнова это получится, буду готовиться. Зачем мне бегать от таких поединков?
В любом случае ты хочешь боксировать с лучшими. Естественно, к этому логичнее постепенно подниматься, но драться с такими спортсменами надо», — цитируют Чудинова «Известия».
Альварес последний поединок провёл в полутяжёлом весе. 2 ноября он победил россиянина Сергея Ковалёва и стал чемпионом мира по версии WBO.
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