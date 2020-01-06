Беспутин рассказал, почему не боксирует в России

Российский боксёр Александр Беспутин, действующий чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA, рассказал, почему не выходит на ринг в России. По его словам, это связано с особенностями соглашения с промоутером.
«Это связано с тем, что у меня американский промоутер, поэтому все мои поединки, за исключением последнего, проходили на территории США. Но надеюсь в ближайшем будущем это исправить, возможно, защита титула состоится уже на родной земле. На данный момент это просто моё желание. Но мысль материальна, поэтому будем думать о хорошем», — приводит слова Беспутина «RT на русском».
Последний бой 28-летний боксёр провёл 30 ноября, когда победил соотечественника Раджаба Бутаева в титульном поединке. Всего на его счету 14 побед в 14 боях на профессиональном ринге.
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