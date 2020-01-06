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Тренер Сен-Пьера: Жорж вернётся, если ему дадут бой с Нурмагомедовым

Тренер Сен-Пьера: Жорж вернётся, если ему дадут бой с Нурмагомедовым
Бокс/ММА / UFC 0

Фирас Захаби, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Жоржа Сен-Пьера, предположил, что его подопечный возобновит карьеру, если ему предложат сразиться с Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом UFC в лёгком весе. В феврале 2019 года канадский боец объявил о завершении карьеры, однако не исключил, что вернётся.

«Думаю, да. Считаю, такая возможность есть. Послушайте, я не хочу говорить за него. Но я не думаю, что он закончил.

Он настолько любит дух соревнования, что захочет вернуться, как только увидит бойца, о котором все думают, что он непобедим. Хабиб — как раз такой боец. Но бой должен быть в весовой категории до 165 фунтов. Организует ли UFC такой поединок? Это вопрос», — сказал Захаби в интервью YouTube-каналу Fight Tips.

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