Тренер Нурмагомедова объяснил, почему Сен-Пьер для Хабиба опаснее Фергюсона

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал, почему, по его мнению, самым опасным соперником для его подопечного был бы не американец Тони Фергюсон, который выйдет с ним в октагон 18 апреля, а канадец Жорж Сен-Пьер.

В феврале 2019 года Сен-Пьер объявил о завершении карьеры, однако не исключил, что вернётся.

«Более опасный соперник для Хабиба, чем Тони Фергюсон? Жорж Сен-Пьер. Потому что у Жоржа есть всё: у него есть борьба, ударная техника — да вообще всё.

Он очень умный боец, не делает глупостей, атакует идеально. Да, он с большим отрывом самый опасный соперник из всех, что у Хабиба могут быть», — приводит слова Мендеса «Спорт-экспресс».