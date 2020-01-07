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40-летний житель Узбекистана вызвал на бой Нурмагомедова

40-летний житель Узбекистана вызвал на бой Нурмагомедова
Бокс/ММА / UFC 0

Житель Пешкунского района Бухарской области Узбекистана обратился на портал президента республики Шавката Мирзиёева с просьбой организовать ему поединок с российским бойцом смешанных единоборств (MMA) Хабибом Нурмагомедовым, сообщает Fergana.ru.

В своём обращении 40-летний мужчина подчеркнул, что прежде никогда не пытался получить такой поединок и решил попробовать это сделать лишь через президента страны. При этом он подчеркнул, что перед таким боем потребует медицинского осмотра как для себя, так и для Нурмагомедова.

Хабиб Нурмагомедов — чемпион UFC в лёгком весе. В странах Средней Азии, в том числе Узбекистане, он пользуется высокой популярностью. Не так давно он посещал Ташкент и провёл совместную тренировку с зятем президента Узбекистана.

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