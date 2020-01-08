Соннен: в бою с Густафссоном Джонс показал, насколько он крепок
Бывший боец UFC, аналитик ММА Чейл Соннен считает, что победа Джона Джонса в первом поединке с Александером Густафссоном показала, насколько крепким бойцом он является, и заставила желающих подраться с Джонсом умерить свой пыл.
«Это была ночь, когда каждый, кто хотел подраться с Джоном Джонсом, отступил. Все верили в него и знали, что он является лучшим бойцом в UFC. Но никто не был уверен, что он является самым крепким бойцом. Оказалось же, что Джон Джонс — лучший и самый стойкий боец Но бойцам даже не обязательно обладать обоими этими качествами. Мало кто способен быть и тем и другим одновременно. В бою с Густафссоном Джонс показал, насколько он крепок», — приводит слова Чейла Соннена BJPenn.
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