Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Соннен: в бою с Густафссоном Джонс показал, насколько он крепок

Соннен: в бою с Густафссоном Джонс показал, насколько он крепок
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший боец UFC, аналитик ММА Чейл Соннен считает, что победа Джона Джонса в первом поединке с Александером Густафссоном показала, насколько крепким бойцом он является, и заставила желающих подраться с Джонсом умерить свой пыл.

«Это была ночь, когда каждый, кто хотел подраться с Джоном Джонсом, отступил. Все верили в него и знали, что он является лучшим бойцом в UFC. Но никто не был уверен, что он является самым крепким бойцом. Оказалось же, что Джон Джонс — лучший и самый стойкий боец Но бойцам даже не обязательно обладать обоими этими качествами. Мало кто способен быть и тем и другим одновременно. В бою с Густафссоном Джонс показал, насколько он крепок», — приводит слова Чейла Соннена BJPenn.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020