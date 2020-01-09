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«Фёдору нужно восстановиться». В Bellator ещё не обсуждали следующий бой Емельяненко

«Фёдору нужно восстановиться». В Bellator ещё не обсуждали следующий бой Емельяненко
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

В MMA-промоушене Bellator пока не обсуждали с российским бойцом смешанного стиля Фёдором Емельяненко детали его следующего поединка. Согласно контракту с Bellator Емельяненко должен провести ещё два боя.

«Мы пока не обсуждали следующий бой Фёдора. Сейчас ему необходимо время на восстановление», — приводит слова одного из представителей промоушена ТАСС.

Емельяненко 29 декабря 2019 года нокаутировал 41-летнего американца Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии. Всего на счету 43-летнего бойца 39 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах, ещё один бой был признан несостоявшимся.

Ранее в Сети появилось видео, как Джексон на Новый год разбрасывал купюры в одном из ночных клубов Токио.

Соперник Ф. Емельяненко на Новый год швырялся деньгами в ночном клубе. Видео
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