Бывший соперник Шлеменко Силва дисквалифицирован на два года

Бразильский боец Бруно Силва дисквалифицирован на два года, сообщает MMA Fighting. В допинг-пробах спортсмена был обнаружен запрещённый препарат болденон. Об этом было известно ещё в июне, в преддверии дебюта Силвы в UFC. Из-за проваленного теста выступление Силвы на турнире UFC было отменено.

Теперь же в USADA вынесли вердикт по этому делу, Силва отстранён от боёв на два года. Таким образом, если он не подаст апелляцию, то сможет вернуться к выступлениям лишь в 2021 году, когда ему будет уже 32 года. Сам Бруно отрицает свою вину, в его команде заявили, что сделают всё возможное, чтобы очистить имя своего клиента.

Напомним, Силва стал хорошо известен в России в 2018 году. На турнире M-1 Challenge он в первом раунде нокаутировал Александра Шлеменко. Позже россиянин не сумел добиться реванша с обидчиком.