«Большинству американцев нравится Путин». Американский боец MMA — о президенте

Американский боец смешанных единоборств Шеннон Ритч, на счету которого, как он сам утверждает, более 220 боёв в MMA, рассказал, что его соотечественники положительно относятся к президенту России Владимиру Путину.

«С Владимиром Путиным я бы очень хотел встретиться. В Америке ему, кстати, очень многие симпатизируют. Но зачастую люди боятся в этом признаться. Но он хороший парень.

Мне нравится Путин. Он — мастер дзюдо, поклонник ММА, поклонник спорта. Он хорош в дзюдо, я видел, как он выполняет некоторые приёмы. У него есть техника. Я бы с удовольствием с ним познакомился, пожал бы ему руку», — цитирует Ритча «Спорт-экспресс».

Боец добавил, что Путин и президент США Дональд Трамп, по его мнению, могли бы поддерживать хорошие отношения.

«Думаю, что Трамп – лучший президент в истории США. Он сделал нас сильными, а до него был президент, который ничего не хотел делать. Трамп не такой, он хороший парень, плюс он бизнесмен.

Я думаю, Путин и Трамп могли бы быть друзьями, могли бы разговаривать друг с другом как настоящие мужчины. Демократы против Трампа. Что бы он ни делал, они будут его разносить.

Вот я американец, приехал в Россию и говорю вам честно: большинство американцев поддерживает Трампа, и большинству американцев нравится Путин. Он проделывает отличную работу», — сказал Ритч.