«Мой завтрак весит больше». Экс-чемпион UFC Брок Леснар посмеялся над весом Хабиба

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Брок Леснар высказал мнение о Хабибе Нурмагомедове, действующем чемпионе организации в лёгкой весовой категории. По мнению Леснара, Нурмагомедова нельзя считать лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории — просто потому, что любой тяжеловес победит его.

«Кто сейчас лучший боец в ММА? Могу предположить, что это либо Джон Джонс, либо Хабиб Нурмагомедов. По крайней мере я слышал, как об этом говорил Дэна Уайт.

Честно говоря, считаю забавным, что легковеса считают лучшим в мире бойцом. Разве лучший боец — это не тот парень, что может надрать задницу любому сопернику?

У меня нет проблем с Хабибом, ничего не имею против него. Похоже, он хороший человек, но у меня завтрак весит больше, чем он. Каким образом он победил бы меня в бою? Он никогда не переборет борца, который в два раза больше него. Я бы просто уничтожил его в октагоне. Лично я считаю самым крутым бойцом чемпиона в тяжёлом весе», — цитирует Леснара Fight Time.