Финальный бой WBSS Бриедис — Дортикос состоится 21 марта

Руководство Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) объявило дату финального боя турнира в первом тяжёлом весе между чемпионом мира по версии IBF Юниером Дортикосом и экс-чемпионом мира Майрисом Бриедисом. Соперники встретятся 21 марта в Риге (Латвия), сообщает официальный сайт WBSS.
Дортикос завоевал пояс по версии IBF в ходе турнира, когда в полуфинальном бою справился с Эндрю Табити. Что касается Бриедиса, то он в полуфинале завоевал пояс по версии WBO, нокаутировав Кшиштофа Гловацки. Но позже Майриса лишили титула за отказ провести немедленный реванш с поляком.
Напомним, Всемирная боксёрская серия заканчивает второй сезон. В первом сезоне WBSS один из турниров также проходил в первом тяжёлом весе. Первым чемпионом WBSS в этом дивизионе стал Александр Усик.
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