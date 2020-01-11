У Олега Монгола и Руки-Базуки появились страницы на сервисе Sherdog

Российские блогеры Олег Монгол и Кирилл Руки-Базуки Терёшин получили профессиональные страницы на сервисе Sherdog. На странице Терёшина указан только вес бойца, в то время как у Олега Монгола указан возраст — 43 года, а также настоящая фамилия — Перехожев, которая ранее не была известна.



Поединок Терёшина и Олега Монгола состоялся 19 октября в Абакане. Примечательно, что на Sherdog этот бой помечен как профессиональный, хоть и проходил по альтернативным правилам ММА.



На счету Монгола в официальной статистике два боя. Первый он провёл 5 сентября 2019 года с Корнеем Тарасовым и проиграл приёмом в первом раунде.



Руки-Базуки был точнее в стойке и даже отправил соперника в нокдаун, но Монгол после прохода в ноги заставил соперника сдаться в партере, надавив локтем на горло Терёшину. Правилами Союза ММА России это запрещено, но в данном бою они не действовали.



Терёшин прославился за счёт того, что выкладывал в сети «ВКонтакте» и «Инстаграме» результаты инъекций самодельного синтола в руки. Бицепсы раздулись до 60 сантиметров в обхвате, что привело к бешеной популярности Кирилла, а также к участию во многих передачах на федеральных каналах.