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У Олега Монгола и Руки-Базуки появились страницы на сервисе Sherdog

У Олега Монгола и Руки-Базуки появились страницы на сервисе Sherdog
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российские блогеры Олег Монгол и Кирилл Руки-Базуки Терёшин получили профессиональные страницы на сервисе Sherdog. На странице Терёшина указан только вес бойца, в то время как у Олега Монгола указан возраст — 43 года, а также настоящая фамилия — Перехожев, которая ранее не была известна.

Поединок Терёшина и Олега Монгола состоялся 19 октября в Абакане. Примечательно, что на Sherdog этот бой помечен как профессиональный, хоть и проходил по альтернативным правилам ММА.

На счету Монгола в официальной статистике два боя. Первый он провёл 5 сентября 2019 года с Корнеем Тарасовым и проиграл приёмом в первом раунде.

Руки-Базуки был точнее в стойке и даже отправил соперника в нокдаун, но Монгол после прохода в ноги заставил соперника сдаться в партере, надавив локтем на горло Терёшину. Правилами Союза ММА России это запрещено, но в данном бою они не действовали.

Терёшин прославился за счёт того, что выкладывал в сети «ВКонтакте» и «Инстаграме» результаты инъекций самодельного синтола в руки. Бицепсы раздулись до 60 сантиметров в обхвате, что привело к бешеной популярности Кирилла, а также к участию во многих передачах на федеральных каналах.

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