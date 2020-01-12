Мунгуйя досрочно победил О'Салливана

Бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Хайме Мунгуйя (35-0, 28 КО) дебютировал в среднем весе. Поединок с его участием стал главным событием вечера на турнире в Сан-Антонио. Мексиканец встретился с опытным ирландцем Гарри О'Салливаном (30-4, 21 КО).
Хайме доминировал с первых минут и контролировал ход встречи. В шестом раунде рефери снял с него один балл за удары ниже пояса, но уже в седьмом Мунгуйя отыграл и этот эпизод, отправив О'Салливана в первый нокдаун. Во второй половине встречи преимущество молодого мексиканца росло. В одиннадцатой трёхминутке он провёл жёсткую серию и отправил оппонента в нокдаун. В итоге в дело вмешалась команда ирландца, отказавшаяся от продолжения и сняв с боя своего подопечного. Итог — досрочная победа Мунгуйя.
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