Мунгуйя досрочно победил О'Салливана

Бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Хайме Мунгуйя (35-0, 28 КО) дебютировал в среднем весе. Поединок с его участием стал главным событием вечера на турнире в Сан-Антонио. Мексиканец встретился с опытным ирландцем Гарри О'Салливаном (30-4, 21 КО).

Хайме доминировал с первых минут и контролировал ход встречи. В шестом раунде рефери снял с него один балл за удары ниже пояса, но уже в седьмом Мунгуйя отыграл и этот эпизод, отправив О'Салливана в первый нокдаун. Во второй половине встречи преимущество молодого мексиканца росло. В одиннадцатой трёхминутке он провёл жёсткую серию и отправил оппонента в нокдаун. В итоге в дело вмешалась команда ирландца, отказавшаяся от продолжения и сняв с боя своего подопечного. Итог — досрочная победа Мунгуйя.