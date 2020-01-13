Кокляев рассказал, как помог американцу «превратиться» в русского. Фото

Российский стронгмен Михаил Кокляев, который 29 ноября дебютировал в единоборствах, проиграв бойцу MMA Александру Емельяненко нокаутом в первом раунде, рассказал, как помог американскому сопернику почувствовать себя немного русским.
«На фото один из американцев, который хотел узнать секрет русских, а именно наши силы жить. Я ему говорил, что сила наша в любви к человечному, в любви приумножать добро, порой жертвуя собой.
Тревис Ортмайер, американец немецкого происхождения в третьем поколении, который назвал своего сына в честь меня — Mikhail Ryan Ortmayer, — мой соперник, товарищ по силовому цеху и брат по духу, американец, который стал отчасти нашим, русским», — написал стронгмен в своём «инстаграме», прикрепив текст к фотографии с соперником.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Кокляева.
- 13 января 2020
-
11:14
-
10:33
-
10:03
-
09:05
-
00:42
- 12 января 2020
-
22:26
-
21:51
-
20:29
-
19:54
-
17:35
-
15:40
-
14:41
-
13:35
-
13:06
-
11:42
-
10:38
-
09:22
-
00:37
- 11 января 2020
-
23:52
-
22:44
-
21:48
-
19:30
-
18:57
-
17:56
-
16:50
-
15:45
-
14:39
-
13:46
-
12:58
-
11:49
-
10:27
-
09:29
-
08:33
-
02:13
-
00:23