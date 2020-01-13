Кокляев рассказал, как помог американцу «превратиться» в русского. Фото

Российский стронгмен Михаил Кокляев, который 29 ноября дебютировал в единоборствах, проиграв бойцу MMA Александру Емельяненко нокаутом в первом раунде, рассказал, как помог американскому сопернику почувствовать себя немного русским.

«На фото один из американцев, который хотел узнать секрет русских, а именно наши силы жить. Я ему говорил, что сила наша в любви к человечному, в любви приумножать добро, порой жертвуя собой.

Тревис Ортмайер, американец немецкого происхождения в третьем поколении, который назвал своего сына в честь меня — Mikhail Ryan Ortmayer, — мой соперник, товарищ по силовому цеху и брат по духу, американец, который стал отчасти нашим, русским», — написал стронгмен в своём «инстаграме», прикрепив текст к фотографии с соперником.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Кокляева.